Pontedera-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Olbia, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana ha quasi staccato il pass per la partecipazione ai playoff e ora vuole completare la fase di rodaggio per arrivarci nella maniera migliore possibile. La compagine sarda, invece, è reduce da una stagione incredibilmente negativa e la retrocessione in Serie D ne è la perfetta rappresentazione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

