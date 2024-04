Taranto-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Taranto-Avellino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo Iacovone i pugliesi sfidano la seconda della classe: quinto posto che può ancora essere migliorato per quanto riguarda i padroni di casa, gli ospiti invece vogliono un’altra vittoria prima di pensare ai playoff. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.