Maratona Londra 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming running

Sta per terminare l’attesa per la Maratona di Londra 2024: ecco tutte le informazioni per seguire la corsa. Grande attesa per la 44esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città inglese, che vede al via oltre 55mila runners provenienti da tutto il mondo. Dopo la memorabile edizione dello scorso anno con le vittorie dell’allora esordiente Sifan Hassan in 2h18’33 e del compianto Kelvin Kiptum in 2h01’25”, quest’anno i riflettori sono soprattutto sulla gara femminile. Il ruolo di favorita spetta all’etiope Tigst Assefa, che lo scorso settembre a Berlino ha stabilito il nuovo record del mondo in 2:11:53 migliorando il precedente primato di 2:14:04 della keniana Brigid Kosgei, anch’essa al via. Pronte a dare battaglia anche Mary Keitany, Ruth Chepngetich (quarta donna più veloce di tutti i tempi con il personale di 2:14:18), la campionessa olimpica in carica Peres Jepchirchir e Yalemzerf Yehualaw, vincitrice della London Marathon 2022. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è per domenica 21 aprile con le partenze che si susseguiranno a partire dalle ore 10:25: partenza fissata dal Parco di Greenwich per uomini e donne elité. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la TCS London Marathon 2024.

STREAMING E TV – La Maratona di Londra 2024 sarà visibile in Italia dalle ore 10.00 in diretta streaming su Discovery +, piattaforma a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO (orari italiani)

10:25 Partenza donne elité

11:00 Partenza uomini elité

11:20-12:30 Partenza delle 3 onde amatoriali