Playoffs NFL 2022/2023, Wild Card Round in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Wild Card Round dei Playoffs NFL 2022/2023. Inizia il mese più emozionante dell’anno per gli amanti del football americano e lo farà con la sfida tra San Francisco 49ers e Seattle Seahawks che nel sabato sera italiano aprirà il primo turno dedicato alla post-season. Nella notte toccherà poi ai Los Angeles Chargers fare visita ai Jacksonville Jaguars in un match tra due dei giovani QB più talentuosi della lega: Justin Herbert da un lato e Trevor Lawrence dall’altro. Domenica alle 19:00 i Buffalo Bills ospiteranno i Miami Dolphins, a seguire sarà invece il turno di Minnesota Vikings e New York Giants. Sunday Night Football vedrà protagonisti i Cincinnati Bengals e i Baltimore Ravens, mentre nella notte tra lunedì e martedì chiuderanno il quadro Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL e in vista dei Playoffs la copertura è totale. Tutte le sfide andranno in diretta sulla piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma del Wild Card Round.

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DEL WILD CARD ROUND

14 GENNAIO

Ore 22:30

Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers

15 GENNAIO

Ore 02:15

Los Angeles Chargers @ Jacksonville Jaguars

Ore 19:00

Miami Dolphins @ Buffalo Bills

Ore 22:30

New York Giants @ Minnesota Vikings

16 GENNAIO

Ore 02:20

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals

17 GENNAIO

Ore 02:15

Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers