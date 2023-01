Sampdoria ancora in lutto: è morto Gaudenzio Bernasconi, storica bandiera blucerchiata

Nuovo lutto per la Sampdoria, che ancora scossa dalle scomparse di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, dice addio alla storica bandiera Gaudenzio Bernasconi, morto a 90 anni questa mattina. Storico difensore bluecerchiato tra gli anni ’50 e ’60, detenne il record di presenze con la maglia doriana viste le 365 presenze totalizzate, 6 invece quelle in Nazionale. Soprannominato Orsacchiotto, non venne mai espulso e giocò 133 partite di fila tra il ’54 e il ’59. “Alla moglie Anna e a tutta la famiglia Bernasconi le più sentite condoglianze da parte della società”, scrive il club di Genova.