Rally Dakar 2023, risultati e classifica nona tappa: trionfa Loeb, Sainz incidente ma resta in corsa

Si chiude la nona tappa della Dakar e per quanto riguarda le auto è ancora una volta Sebastian Loeb a trionfare. Il formidabile francese si aggiudica la prima frazione dopo il giorno di pausa, il leader resta però Nasser Al-Attiyah, il qatariota ha ancora 1h21’57” di vantaggio sul brasiliano Moraes e 1h43’08” proprio su Loeb, che oggi si è imposto sul lituano Zala e sul connazionale Chicherit.

Ma il grande protagonista è Carlos Sainz sr, padre del pilota della Ferrari, che dopo appena sei km di questa tappa da Riyadh a Haradh di 358 km, ha avuto un incidente con la sua Audi ribaltandosi e riportando gravi danni. Ha riportato “forti dolori al petto e al fianco destro” ed era stato portato in ospedale con l’elicottero, ma a sorpresa, come riferisce l’organizzazione della corsa rallistica, si è fatto ricondurre sul luogo dell’incidente per riparare la vettura e riprendere la corsa, dunque niente ricovero e niente ritiro per il momento.

Per quanto riguarda le moto, altra vittoria per l’argentino Luciano Benavides, che ha preceduto di un minuto l’australiano Toby Price e di tre minuti lo statunitense Skyler Hower, che resta in testa alla classifica generale, ma ora appena con tre secondi di vantaggio su Price.