Pistoia-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Virtus Bologna, sfida valida come 13^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione neopromossa di coach Brienza ha stupito tutti nelle ultime settimane, avendo vinto sei delle ultime otto partite. Ora, la grande sfida contro le Vu Nere, vogliose di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila contro Olimpia Milano e Venezia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 23 dicembre sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.