Giugliano-Audace Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Audace Cerignola, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Nona e decima forza del campinato si sfidano per un match che parla molto quindi di metà classifica e che con una vittoria, per entrambe, la stagione potrebbe prendere pieghe diverse e definitive come possa essere un piazzamento ai playoff del Girone C. Si parte alle 20.45 di sabato 23 dicembre con il match in diretta su Sky Sport 253 e NOW.