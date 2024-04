Pistoia-Brindisi oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Brindisi, sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Momento positivo per la squadra di casa, che nell’ultimo mese e mezzo ha vinto cinque partite su sette, non solo confermandosi come sorpresa del campionato, ma riuscendo ad occupare stabilmente la zona playoff. La formazione allenata da coach Brienza è però reduce dalla sconfitta contro Pesaro, maturata di fatto nel primo quarto. Ora, la partita contro un’altra squadra a rischio retrocessione: gli uomini di coach Sakota, infatti, sono alla disperata ricerca di punti per provare a regalarsi in extremis una speranza di salvezza, a soli tre turni dalla fine del campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 21 aprile sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Brindisi, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, disponibile anche su Sky, Sky Go e Now TV, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.