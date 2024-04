Real Madrid-Barcellona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Barcellona , valevole per la trentaduesima giornata di Liga 2023/2024. Xavi lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match: “E’ la nostra chance di riaprire il campionato e mettere pressione al Real”. Al momento sono otto i punti di svantaggio dei blaugrana, che ovviamente con un successo odierno si porterebbero a -5. Rappresentarebbe in ogni caso un’impresa completare una rimonta del genere, ma il Barca deve quantomeno provare a non far virtualmente terminare la Liga questa sera. Certo, il Real è in gran fiducia dopo aver eliminato il City in Champions, mentre la squadra di Xavi è reduce dal pesante ko contro il PSG. La sfida è in programma oggi, domenica 21 aprile, alle 21:00. Diretta su Dazn.