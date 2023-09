Pineto-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Rimini, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione padrona di casa finora ha raccolto due soli punti con due pareggi e due sconfitte e ora spera di portare a casa la vittoria davanti ai propri tifosi. La compagine romagnola, dal suo canto, è reduce dal primo successo stagionale ed ha intenzione di proseguire su questa strada anche in questa sfida. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

