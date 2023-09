Milan-Newcastle, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Newcastle, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I rossoneri, reduci dalla batosta nel derby contro l’Inter, vogliono dimenticare in Europa quanto successo e ospitano in un girone di ferro la formazione inglese: al Meazza si inaugura questa edizione delle coppe, appuntamento alle ore 18.45 di martedì 19 settembre.

Milan-Newcastle sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.