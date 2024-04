Serie A Femminile 2023/2024: Milan batte anche la Sampdoria, pareggio Napoli-Pomigliano

Quarta vittoria consecutiva per il Milan: Sampdoria battuta 1-3 nella quinta giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile 2023/2024 di calcio. Le blucerchiate, supportate dal tifo di casa, riescono ad arginare i tentativi delle avversarie per quasi tutto il primo tempo. Le rossonere, infatti, sbloccano il punteggio al 45′ minuto con il gol di Kamila Dubcova, ben servita da Chante Dompig. Nella ripresa poi la squadra di Conti trova subito il raddoppio con Evelyn Ijeh che non sbaglia il pallone ricevuto da Valentina Bergamaschi (47′). Appena due minuti dopo arriva la reazione delle padrone di casa, che accorciano con il gol di Talia Victoria DellaPeruta, ben servita da Taty (49′). Le rossonere però gestiscono bene il vantaggio e all’80’ chiude i giochi con Marta Mascarello che serve un assist a Ijeh, che a sua volta non sbaglia e firma la doppietta personale.

Non va oltre il pareggio invece il Napoli, che sul campo di casa si ferma sull’1-1 contro il Pomigliano. La sfida si sblocca nel secondo tempo, quando Nicole Arcangeli, ben servita da Martina Fusini, sigla il gol che porta in vantaggio le ospiti (53′). Pochi minuti dopo però le partenopee pareggiano i conti con la rete di Marija Banusic (62′). Un punto a testa dunque per Napoli e Pomigliano, che rimangono rispettivamente al penultimo ed ultimo posto della classifica con 11 e 7 punti e dunque a rischio retrocessione. Il Milan invece è sempre più vicino alla matematica salvezza grazie al primo posto nella classifica di questa Poule con 33 punti, davanti a Como (25 punti) e Sampdoria (24 punti).

RISULTATI POULE SCUDETTO: FESTA RINVIATA PER LA ROMA