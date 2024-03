Piacenza-Milano in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi tornano sul campo di casa con l’obiettivo di vincere e fare un passo verso il passaggio del turno. La formazione di Roberto Piazza vuole invece replicare il successo in trasferta ottenuto in gara-1 per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 marzo al PalaBancaSport di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 Piacenza-Milano dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-3 Piacenza-Milano dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, mentre non è ancora nota la programmazione in chiaro di Rai Sport + HD. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.