Napoli-Fiorentina, Spalletti: “Futuro? Hanno esercitato l’opzione, li ringrazio di avermi avvertito”

“L’incontro con De Laurentiis? Non ci sono problemi. Avevano questa opzione, l’hanno esercitata e li ringrazio di avermi avvertito per averla esercitata. Ci sarà tempo, mancano diverse partite. I giornalisti mi hanno chiesto delle cose che non spettano a loro”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo la vittoria sulla Fiorentina nel giorno della festa Scudetto al ‘Maradona’. Il Napoli attraverso una PEC ha esercitato il diritto di prolungare di un altro anno il contratto del tecnico, previsto inizialmente fino a giugno 2023. Ora c’è tempo per festeggiare lo Scudetto: “Provo gioia, è la conferma che la miglior qualità è il saper donare agli altri la felicità. Quando vedi un affetto così e una felicità così forte diventa soddisfazione saper di aver contribuito ad un pezzettino di questa atmosfera. Quando si parla di gruppo, il contributo è di tutti. Se non li fai giocare qualche volta, come ho fatto io, non puoi averli tutti in condizione. Ma la volontà era di fare una partita con passione, col cuore in mano. Veniamo da un paio di giorni in cui non abbiamo dormito, vedere stasera come hanno lottato è sintomo di mentalità e forza di gruppo. Spero di dare lo spazio a tutti, ma è bene chiarire che tutti hanno contribuito”. E sulla partita contro i viola: “Le situazioni in campo i giocatori le sviluppano da soli. Il programma ce l’hanno inserito nel computer personale, anche oggi è stata fatta una bella partita contro un avversario forte. Futuro? Bisogna studiare sempre, se si ferma la curiosità per la conoscenza siamo morti. C’è sempre un altro modo migliore per fare le cose, basta saperlo individuare”.

In conferenza stampa ha aggiunto: “Giuntoli sta già lavorando sulla squadra per anticipare i tempi, ci vogliono confronti all’interno dove ognuno dice quello che pensa e si va a provare a fare una squadra ancora più forte”. E su De Laurentiis e il rapporto col presidente: “Dialogo interrotto? E quando? Sono stato sempre a contatto con la società, sono a Castel Volturno tutti i giorni, non c’è una mancanza di dialogo. Ho ringraziato per avermi avvisato che l’avevano esercitato. Mi è stata mandata una lettera, dove c’era scritto che esercitavano l’opzione del contratto. Ho trovato questa cosa corretta. Da un punto di vista mio, penso che ci sia bisogno di parlarsi per andare a creare quel che può essere più importante per il Napoli. Mancano ancora quattro partite, dobbiamo dare un segnale. Ho a che fare con una squadra forte e di bravi ragazzi”.