NBA Playoff 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il calendario, con il programma, gli orari e le indicazioni per le dirette tv dei playoff della stagione Nba 2022/2023. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare veramente sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a conquistare l’anello. Detentori del titolo sono i Golden State Warriors, che lo scorso anno riuscirono a sconfiggere i Boston Celtics nelle Finals. Nella Eastern Conference la prima testa di serie è dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, mentre nella Western Conference a guidare il seeding sono i Denver Nuggets di Nikola Jokic.

IL TABELLONE COMPLETO

I PLAYOFF IN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire i Playoff sin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Tali incontri potranno essere seguiti anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per seguire integralmente ogni incontro della post-season NBA è anche possibile abbonarsi a NBA League Pass, il servizio streaming della lega americana.

PRIMO TURNO

EASTERN CONFERENCE

GARA-1

Sabato 15 aprile

Ore 19:00 – (3) Philadelphia 76ers – (6) Brooklyn Nets

Ore 21:30 – (2) Boston Celtics – (7) Atlanta Hawks

Domenica 16 aprile

Ore 00:00 – (4) Cleveland Cavaliers – (5) New York Knicks

Ore 23:30 – (1) Milwaukee Bucks – (8) Miami Heat

WESTERN CONFERENCE

GARA-1

Domenica 16 aprile

Ore 02:30 – (3) Sacramento Kings – (6) Golden State Warriors

Ore 21:00 – (2) Memphis Grizzleis – (7) Los Angeles Lakers

Lunedì 17 aprile

Ore 02:00 – (4) Phoenix Suns vs (5) Los Angeles Clippers

Ore 04:30 – (1) Denver Nuggets vs (8) Minnesota Timberwolves