Pescara-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Torres, match dello Stadio Adriatico valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa guidati da Zednek Zeman si trovano di fronte ad una partita di alto livello che, in caso di vittoria, potrebbe permettere loro di fare un importante passo avanti in classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di fare uno sgambetto agli abruzzesi per restare in vetta alla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

