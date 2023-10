Sinner-Shelton in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma sul cemento austriaco dal 23 al 29 ottobre. Il numero uno d’Italia ritrova Shelton dopo la sconfitta agli ottavi di Pechino ma lo fa a ruoli invertiti. Se in Cina infatti era Sinner a essere stanco poiché reduce dal titolo a Pechino, stavolta potrebbe essere l’americano ad accusare un po’ di stanchezza per via della vittoria a Tokyo e il lungo viaggio intercontinentale che l’ha portato in Europa. Sinner scenderà dunque in campo con i favori del pronostico e andrà a caccia della rivincita in quello che sarà il secondo confronto della loro carriera.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Shelton scenderanno in campo martedì 24 o mercoledì 25 ottobre (con ogni probabilità il 25), con orario ancora da definire. La diretta televisiva del torneo di Vienna è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport segue l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match potrà essere dunque visto anche in streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Infine, in alternativa anche Sportface.it seguirà il torneo di Vienna garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine degli incontri.