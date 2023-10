LIVE – Pescara-Torres 1-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Pescara-Torres, match valido per la decima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Scontro di altissima classifica tra la prima e la seconda: ospiti al comando con ancora nessuna sconfitta all’attivo, tre punti dietro gli abruzzesi che all’Adriatico vogliono dunque agganciare la vetta e sognare la promozione diretta. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 25 ottobre.

Pescara-Torres 1-2 Scotto 58’ Ruocco 62’ Merola 65’

90’+5 Fine Partita. La Torres espugna l’Adriatico 1-2.

90’ 5 minuti di recupero.

86’ Palla gol Pescara! Sponda di testa di Brosco per Merola che controlla nell’area piccola ma perde l’equilibrio e conclude male.

84’ Azione bellissima della Torres che va vicino al gol che avrebbe chiuso il match. Scotto palla filtrante illuminante per Kujabi che davanti a Plizzari tira fuori.

78’ Palla gol pazzesca per il Pescara che va ancora vicino al pareggio. Botta tremenda di Cangiano da distanza siderale che spacca la traversa. Si salva la Torres.

74’ Torres che prova a rallentare i ritmi della partita.

68’ Palla gol enorme per i padroni di casa! Moruzzi prende la traversa dopo una triangolazione con un compagno di squadra. Pescara che sta producendo il massimo sforzo alla ricerca del pareggio, galvanizzato dal gol che ha riparto l’incontro.

67’ Occasione Pescara con Tunjov che sfiora il palo con un tiro dalla distanza.

65’ GOOOALL! GOOOALL! Merola arriva all’appuntamento col pallone sul lancio col contagiri di Squizzato e accorcia le distanze. 5’ minuti folli all’Adriatico. 1-2.

62’ GOOOALL! GOOOALL! Giocata fenomenale di Fischnaller che lancia in porta Ruocco che salta il portiere e appoggia in rete. 0-2 terrificante della Torres.

58’ GOOOALL! GOOOALL! Scotto porta in vantaggio la Torres dopo due interventi miracolosi di Plizzari che però sulla ribattuta ravvicinata a rete dell’attaccante degli ospiti riesce a togliere il pallone dalla porta ma non prima della linea. 0-1.

56’ Palla gol Torres! Super intervento di Plizzari su colpo di testa Fischnaller.

50’ Pressione della Torres che prova a prendere il controllo del match.

47’ Subito prima conclusione verso la porta di Zaccagno per il Pescara che prova subito a rendersi pericoloso.

46’ Comincia la seconda frazione di gioco all’Adriatico.

SECONDO TEMPO

45’+1 Fine primo tempo.

45’ 1 minuto di recupero.

44’ Grande occasione per il Pescara con Accornero che si libera benissimo in area di rigore ma poi conclude malissimo.

39’ Occasione Torres con Plizzari che respinge il colpo di testa di Kujari da pochi passi.

37’ Occasione enorme Pescara! Errore in uscita della Torres, con Merola che con lo scavetto mette in mezzo ma calibra male con Cuppone che era solo davanti al portiere.

33’ Gol annullato al Pescara.

31’ Ancora Torres pericolosa con Ruocco.

25’ Palla gol anche per il Pescara! Cuppone spalle alla porta in area di rigore si gira e conclude con Zaccagno che risponde presente.

24’ Palla gol incredibile per la Torres! Punizione dalla sinistra calciata direttamente in porta da Scotto con Plizzari che fa un miracolo mettendo la mano sulla conclusione forte bassa deviata.

19’ Dopo una grande intensità iniziale, ritmi più bassi in questa fase.

14’ Grande occasione per il Pescara con Merola che si smarca benissimo su un cross prendendo il tempo alla difesa della Torres ma arriva in contro tempo al momento dell’impatto col pallone e non riesce ad indirizzare di testa verso la porta.

10’ Combinano bene gli attaccanti della Torres, Scotto prova la conclusione da fuori con Plizzari che smanaccia in angolo.

8’ Occasione per la Torres sui piedi di Ruocco che da buona posizione calcia alto.

5’ Fase di studio iniziale per le due squadre.

1’ Rotola il pallone all’ Adriatico, comincia la partita.

PRIMO TEMPO

Buonasera amici di SportFace appassionati di calcio e benvenuti al racconto live della partita Pescara-Torres. All’Adriatico va in scena lo scontro diretto ai vertici della classifica valida per la decima giornata del girone B della Serie C tra i padroni di casa e la capolista.