Pescara-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Pontedera, match dello Stadio Adriatico valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione abruzzese è reduce da una stagione ricca di alti e bassi, ma chiusa in maniera positiva e ora vuole dare il tutto per tutto per sognare la Serie B. La compagine toscana, dal suo canto, nello scontro diretto di qualche settimana fa ha subito una pesante sconfitta e adesso vuole assolutamente riscattarsi. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

