LIVE – Pescara-Pontedera, Playoff Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di oggi, martedì 7 maggio Pescara e Pontedera scenderanno in campo in occasione della sfida valevole per il primo turno dei playoff del girone di Serie C 2023/2024. Nel girone B Pescara e Pontedera hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente in sesta e nona posizione in classifica. Ora si sfideranno con l’obiettivo del secondo turno. La squadra abruzzese ha dominato i confronti diretti con il Pontedera in questa stagione, vincendo l’andata 1-0 e il ritorno con un nettissimo 5-0. Adesso il Pontedera ha bisogno di invertire la rotta e di preparare la gara in un modo diverso se vuole avere possibilità. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Pescara-Pontedera (ore 20:30)