Pescara-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Pineto, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli uomini di Zeman, dopo il netto successo nel turno precedente, vogliono proseguire su questa strada anche in questo derby abruzzese. Gli ospiti, dal loro canto, cercheranno di ritornare alla vittoria ripetendo la grande impresa compiuta nella partita disputata all’andata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

