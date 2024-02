Taranto-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Monterosi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver fermato il Benevento sul pareggio, sperano di tornare al successo per non perdere il treno delle prime della classe. La compagine ospite, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di portare a casa dei punti per rientrare nella lotta per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

