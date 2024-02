Capo Verde-Sudafrica oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Alle 21:00 di oggi, sabato 3 febbraio Capo Verde e Sudafrica si sfideranno in occasione dei quarti di finale di Coppa d’Africa 2024. Sfida tra due delle sorprese di questa edizione: Capo Verde ha battuto 1-0 la Mauritania agli ottavi, mentre nel turno precedente il Sudafrica ha battuto a sorpresa il Marocco di Regragui. Ora c’è il pass per la semifinale in palio e le due nazionali hanno voglia di dare continuità al sogno della finale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente.