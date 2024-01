Pescara-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Perugia, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine abruzzese, reduce dalla sconfitta subita contro la Juventus Under 23, spera di tornare al successo per non perdere il treno per il terzo posto. Anche la squadra umbra, dal suo canto, ha bisogno di portare a casa i tre punti per restare davanti ai biancazzurri La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Rai Sport.

