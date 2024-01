Coppa d’Asia: la Malesia piega la Giordania per 4-0

Nel tardo pomeriggio del 15 gennaio vanno in scena tre partite valide per la fase a gironi della Coppa d’Asia. Nel Gruppo E, la Corea del Sud ha la meglio sul Bahrain per 3-1. In-beom sblocca il match al 38′, con Al Hashash che pareggia al 51′. Ci pensa infine Kang-In, che segnando al 56′ e al 68′, porta la vittoria alla squadra. Altra partita del girone è quella tra Malesia e Giordania, vinta da questi ultimi per 4-0. Al-Mardi sblocca il risultato al 12′, con Al-Taamari che con un rigore al 18′. Entrambi i giocatori raddoppiano al 32′ e 85′. Nel Gruppo D, è l’Iraq a piegare per 3-1 l’Indonesia. Ali segna il gol del vantaggio al 17′, con Ferdinan che pareggia al 37′. Rashid, durante il tempo di recupero del primo tempo, trova il 2-1 e al 75′ Hussein chiude la partita.