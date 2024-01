Atalanta-Frosinone, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Frosinone, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium si sfidano i nerazzurri, in un buon momento e in piena corsa per la Champions, e i ciociari in crisi nera di risultati e a caccia di punti salvezza. Entrambe sono reduci dalle fatiche di Coppa Italia, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 15 gennaio.

Atalanta-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.