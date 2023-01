Pescara-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo Stadio Adriatico per Pescara-Latina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. Gli abruzzesi hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e, per questo motivo, hanno assolutamente bisogno di iniziare il nuovo anno con il piede giusto, così da scacciare la crisi. I nerazzurri, però, venderanno cara la pelle poiché vogliono portare a casa tre punti che sarebbero preziosi in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

