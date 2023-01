Catanzaro-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Taranto, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La capolista del girone C, dopo una prima parte di stagione impeccabile, vuole iniziare il nuovo anno riprendendo da dove aveva lasciato per consolidare il proprio primato in classifica. I pugliesi, invece, sono in serie positiva da diversi turni e sperano di poter proseguire questa striscia di risultati anche contro coloro che si sono dimostrati i più forti del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

