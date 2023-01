Monterosi-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Monterosi-Potenza, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da un solo successo nelle ultime cinque partite e sperano di rialzare la testa, in modo tale da agganciare in classifica i loro rivali odierni. I lucani, dal loro canto, hanno vinto due incontri nelle ultime quattro ed hanno intenzione di tornare a gioire per allungare ulteriormente sulle dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

