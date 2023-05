Pesaro-Olimpia Milano stasera in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Pesaro-Olimpia Milano, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Nelle prime due partite della serie, giocate al Mediolanum Forum di Assago, gli uomini di coach Messina hanno dato dimostrazione della propria classe, ottenendo due vittorie convincenti, che ora li mettono nelle condizioni di poter puntare a chiudere subito la serie, per poter poi beneficiare di un cospicuo periodo di riposo prima delle semifinali. Dall’altra parte, ovviamente, la Carpegna Prosciutto farà di tutto per allungare la serie almeno al quarto atto. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 18 maggio sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pesaro-Olimpia Milano dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn e Sky, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.