Nardò-Cantù stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Nardò-Cantù, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. La formazione di Meo Sacchetti ha dato grande prova di forza nelle due gare che hanno inaugurato la serie, imponendosi per due volte davanti al proprio pubblico con due risultati molto ampi, oltre i 20 punti. Ora sarà compito di Nardò trovare una vittoria che permetterebbe di allungare la serie almeno fino a gara-4, mentre Cantù spera ovviamente di chiudere subito i conti. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 18 maggio sul parquet del Palasport San Giuseppe da Copertino. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Nardò-Cantù dei playoff di Serie A2.

RISULTATI PLAYOFF

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming tramite l’abbonamento LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.; è possibile attivare la tariffa “LNP Pass Postseason”, al costo di €19,99, con la piattaforma compatibile anche con i dispositivi mobili. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.