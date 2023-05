Siviglia-Juventus, Calvo: “Incertezza del futuro incide sui rinnovi. Allegri? Ha fatto un buon lavoro”

Il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, a pochi minuti dall’inizio della sfida del Sanchez Pizjuan contro il Siviglia valevole per la semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Come società andiamo un passo alla volta, è una bella partita. E’ importante per noi anche avere tre giocatori nati dopo il 2000, rappresentano la costruzione del futuro. Vogliamo fare una bella figura. Parliamo con gli agenti dei giocatori quasi quotidianamente, l’incertezza legata al nostro futuro ha un certo impatto in questa stagione tribolata. Loro si trovano bene alla Juventus e questo favorisce il dialogo. Sono convito che Allegri abbia fatto un buon lavoro, rendendo normale una stagione che di normale non aveva assolutamente nulla. Il giudizio lo diamo alla fine, non per una singola partita”.