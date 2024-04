Perugia-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Olbia, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancorossa si trova in lotta per il terzo posto in classifica e deve portare a casa una vittoria davanti ai propri tifosi per tenere viva la speranza. La formazione sarda, dal suo canto, ha un grande bisogno di punti per cercare di uscire dalla zona playout e provare a centrare la salvezza diretta. I padroni di casa arrivano da due vittorie, un pareggio e due sconfitte e hanno bisogno di migliorare il loro andamento se vogliono continuare a sperare nel terzo posto in classifica. La formazione ospite, invece, ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque e ha un disperato bisogno di tornare a fare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

