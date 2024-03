Calendario Italia Mondiali curling maschile 2024: programma, orari e tv

Il calendario dell’Italia nei Mondiali di curling maschile 2024, in programma dal 30 marzo al 7 aprile a Schaffhausen, in Svizzera: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare il quarto posto dello scorso anno. Joel Retornaz e compagni, dopo essersi fermati ai piedi del podio anche negli ultimi Europei, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermarsi tra le migliori squadre al mondo.

STREAMING E TV – Tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili su The Curling Channel gratuitamente previo abbonamento. Alcune sfide saranno inoltre visibili per gli abbonati su Discovery + e sui canali tv di Eurosport, mentre non è ancora nota la piattaforma che trasmetterà l’intero evento. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dell’Italia ai Mondiali di curling maschile 2024 con le date e gli orari di tutte le partite.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI CURLING MASCHILE 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

SABATO 30 MARZO

19:00 Giappone-Italia (girone, sessione 2)

DOMENICA 31 MARZO

9:00 Italia-Repubblica Ceca (girone, sessione 3)

19:00 Italia-Scozia (girone, sessione 5)

LUNEDI’ 1 APRILE

14:00 Canada-Italia (girone, sessione 7)

19:00 Italia-Corea del Sud (girone, sessione 8)

MARTEDI’ 2 APRILE

14:00 Usa-Italia (girone, sessione 10)

MERCOLEDI’ 3 APRILE

9:00 Italia-Svezia (girone, sessione 12)

14:00 Italia-Olanda (girone, sessione 13)

GIOVEDI’ 4 APRILE

9:00 Nuova Zelanda-Italia (girone, sessione 15)

14:00 Svizzera-Italia (girone, sessione 16)

VENERDI’ 5 APRILE

9:00 Italia-Germania (girone, sessione 18)

19:00 Norvegia-Italia (girone, sessione 20)