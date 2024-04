F1 GP Giappone, Verstappen: “Non si poteva fare meglio, strategia perfetta”

Le parole di Max Verstappen riguardo il Gran Premio del Giappone, gara che ha concluso in prima piazza: “È stata una bella gara. Il problema è stato restare davanti in partenza, dopodiché la macchina è andata sempre bene, anche con le nuvole la pista è stata ancora più favorevole a noi, abbiamo fatto tutto bene, la strategia ha funzionato alla perfezione per cui non si poteva fare meglio. Dopo il piccolo contrattempo della scorsa gara [DNF a Melbourne, ndr] torniamo a vincere qui, davanti a dei tifosi grandiosi, è fantastico“. Infine, sul prossimo appuntamento in Cina: “Sarà un po’ frenetico, come sempre quando c’è una Sprint. Però non andiamo lì da un po’ di tempo, abbiamo soltanto una sessione di prova per ritrovare il ritmo per cui penso che sarà interessante“.