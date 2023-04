Perugia-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Renato Curi per Perugia-Cosenza, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I padroni di casa, dopo la sconfitta incassata al Ferraris contro il Genoa, hanno bisogno di reagire portando a casa i tre punti così da restare fuori dalla zona retrocessione. I calabresi, invece, vogliono proseguire la loro striscia di risultati utili consecutivi per provare ad uscire anche dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

