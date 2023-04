Cittadella-Genoa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Genoa, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine granata, dopo il pareggio nello scontro salvezza con il Cosenza, si vede costretta a tentare l’impresa contro un club in lotta per la promozione in Serie A. I ragazzi di Alberto Gilardino, infatti, vogliono fare risultato anche al Tombolato in modo tale da fare un ulteriore passo in avanti verso il ritorno nella massima serie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

