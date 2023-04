Modena-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Spal, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I canarini, reduci dal pareggio casalingo contro il Parma, sperano di portare a casa i tre punti per alimentare le loro speranze di agguantare un posto nei playoff. I biancazzurri, invece, dopo il pareggio nello scontro salvezza con il Brescia hanno un disperato bisogno di successo per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA