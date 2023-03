Perugia-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Renato Curi per Perugia-Como, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La squadra umbra, dopo la sconfitta subita a Pisa, ha bisogno di ritornare al successo per evitare si sprofondare nuovamente nelle retrovie della classifica. Il club lombardo, dal suo canto, arriva dalla nettissima affermazione sul Cosenza e vuole dare seguito ai risultati in vista del rush finale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 marzo alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

