Bari-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Venezia, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione di Michele Mignani viene da 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4, e vuole continuare ad andare forte per raggiungere la posizione che vorrebbe dire Serie A. Il Venezia, di contro, si trova sì al sedicesimo posto, ma non perde da ben 5 partite. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportace vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

