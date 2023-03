Cittadella-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Brescia, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione granata si sta rendendo protagonista di una grande risalita in classifica ed ha intenzione di proseguire su questa strada per allontanarsi dalla zona playout e magari avvicinarsi ai playoff. Le Rondinelle, invece, sono in crisi nera e, dopo l’ennesima sconfitta incassata con il Bari hanno un disperato bisogno di ritrovare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 marzo alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

