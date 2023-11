Pergolettese-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Padova, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare dei punti preziosi in ottica salvezza e proveranno a farlo davanti a pubblico amico. La squadra biancoscudata, invece, è in piena lotta per il primo posto e vuole assolutamente prendere il comando del girone A. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

