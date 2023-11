Taranto-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Casertana, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I pugliesi stanno disputando una buona stagione e hanno intenzione di confermarsi su alti livelli per garantirsi un posto nei playoff. La formazione campana, dal suo canto, spera di portare a casa preziosi punti da una trasferta complicata in modo tale da tenersi distante dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

