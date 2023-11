F1, Hamilton: “Red Bull non ha toccato la macchina da agosto. Possono estende il dominio fino al 2026”

“Quando abbiamo vinto i campionati del mondo, potevamo fermarci presto e iniziare a sviluppare la macchina dell’anno successivo, quindi abbiamo sempre avuto un vantaggio”. La preoccupazione è nelle parole di Lewis Hamilton, che considerato il dominio stagionale di Max Verstappen, teme che la Red Bull possa essersi dedicata fortemente allo sviluppo della monoposto 2024 ormai da tempo. “Ecco perché ho sostenuto che probabilmente dovremmo trovare un modo per fermare questa inerzia in modo che non continui ad accadere decennio dopo decennio. C’è la Ferrari che ha vinto per un periodo di tempo e poi la Mercedes. Ora la Red Bull sta avendo il suo e potrebbero estendere il loro dominio fino al 2026. Questo significa essere così avanti. A meno che altre squadre non trovino la chiave, la situazione continuerà così”.