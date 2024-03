Paul-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Tommy Paul sfiderà Daniil Medvedev nella semifinale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. I problemi fisici post-Australia sono ormai alle spalle per il russo, che ha battuto in fila avversari insidiosi come Korda, Dimitrov e Rune ed è ormai ad un passo dalla finale, la sua seconda consecutiva in California. L’ultimo ostacolo risponde al nome del beniamino di casa Paul, bravissimo ad infilarsi in uno spot di tabellone orfano di Djokovic. L’americano non ha entusiasmato finora, ma ha comunque estromesso giocatori del calibro di Ruud e Humbert e proverà a giocarsi le sue carte contro Medvedev pur partendo ampiamente sfavorito. Daniil ha vinto entrambi i precedenti.

