Rugby, Sei Nazioni 2024: la Francia batte 33-31 allo scadere l’Inghilterra e chiude seconda

La Francia supera 33-31 in rimonta l’Inghilterra nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2024 e chiude al secondo posto in classifica. Decisivo un calcio da metà campo di Thomas Ramos a un minuto dalla fine. Gara dai due volti per i Bleus, che hanno dominato il primo tempo, salvo subire la rimonta inglese a cavallo dei due tempi, per poi ribaltare una partita che sembrava ormai persa. A passare in vantaggio è l’Inghilterra con il calcio di George Ford al 12′, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: prima Ramos pareggia i conti, poi arriva la meta di Nolan Le Garrec su gran lavoro di Barré, trasformata dallo stesso Ramos per il 10-3. Il numero 10 transalpino è perfetto al calcio in altre due occasioni e scrive il 16-3. I leoni però reagiscono e allo scadere del primo tempo accorciano le distanze con la meta di Ollie Lawrence, trasformata da Ford per il 16-10.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nella ripresa gli inglesi escono dagli spogliatoi trasformati e trovano subito la meta ancora con Lawrence, trasformata nuovamente da Ford per il sorpasso sul 17-16. La Francia accusa il colpo e va nuovamente sotto: Earl buca due placcaggi e serve Marcus Smith, che con una finta brucia Penaud e timbra la meta. Ford trasforma ancora per il 24-16 al 48′. I padroni di casa però riescono a risvegliarsi e cambiare marcia: al 56′ Barré trova la meta ben servito da Ollivon, e Ramos va in mezzo ai pali per il -1 sul 24-23. La formazione di Galthié sfrutta poi un errore errore marchiano degli avversari per rimettere la testa avanti al 62′ grazie alla meta di Gael Fickou, che Ramos trasforma per il 30-24. Al 72′ Ramos sbaglia da posizione difficile il calcio che avrebbe potuto mettere la parola fine sul match, e l’Inghilterra ne approfitta con Tommy Freeman, che sigla la meta del vantaggio 31-30 grazie alla trasformazione di Ford al 76′. Non è finita però perché nel finale Ramos piazza da metà campo per il controsorpasso e firma la vittoria 33-31 della Francia.