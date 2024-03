Medvedev-Paul oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Daniil Medvedev sfiderà Tommy Paul nella semifinale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Torna il cemento all’aperto e torna al meglio anche il russo, che dopo i piccoli fastidi fisici accusato dopo gli Australian Open punta al bottino pieno nei due 1000 americani. Finora un cammino quasi perfetto, battendo giocatori del calibro di Korda, Dimitrov e infine Rune durante la seconda settimana. Ora affronta il tennista di casa, attuale n°17 del ranking mondiale e uscito dalla zona che in teoria doveva essere presidiata da Novak Djokoivc. Paul è giocatore che sul cemento ci sa giocare e in grado di creare grattacapi anche ai più forti saltuariamente, ma Medvedev appare di gran lunga il favorito, come dimostrano anche i precedenti.

