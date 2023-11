Parma-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Sudtirol, match del Tardini valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Fabio Pecchia, dopo la grande qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, vanno a caccia dell’ennesimo successo stagionale per consolidare il primato. La formazione altoatesina, dal suo canto, vuole provare a fare lo sgambetto ai ducali per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

