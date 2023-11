F1 GP Brasile 2023, previsioni meteo gara oggi: rischio pioggia a Interlagos?

Tutto pronto per il GP del Brasile 2023 a Interlagos, dove già venerdì le qualifiche sono state interrotte e chiuse in anticipo a causa del maltempo: andiamo allora a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 5 novembre. Per fortuna, pare scongiurato il rischio di un’altra tormenta o di un’acquazzone durante la gara domenicale, stando alle ultime previsioni.

La possibilità di pioggia è di fatto vicina allo zero durante la gara che si terrà alle ore 18 in Italia, ci si aspetta dunque che si corra su asciutto. La temperatura sarà invece pari a 23 gradi, vento moderato.

COME VEDERE LA REPLICA IN CHIARO

SEGUI IL LIVE

COME VEDERE LA GARA IN TV